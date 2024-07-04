Шквалистый ветер в Москве 5 июля сможет поломать деревья и сорвать кровлю

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что, несмотря на ясную погоду в околополуденные часы 4 июля, жителям столичного региона не стоит расслабляться, так как штормовое предупреждение все еще в силе, стихия скоро обрушится на Москву и Подмосковье.

«Модельные расчеты с завидным упорством прогнозируют и сильные дожди, и грозы, и шквалистый ветер. На карте показано расчетное количество осадков на вечер 5 июля. Но локально оно может достигать и 45 мм. Но все же наибольшую опасность будет представлять шквалистый ветер и гроза», — сообщила Позднякова.

По словам специалиста, шквалистый ветер появится резко, как будто из ниоткуда. Порывы ветра будут достигать от 15 до 25 м/с. К этому следует подготовиться заранее и закрепить на земле и в строениях все, что может сорваться с места и нанести материальный или физический ущерб населению.

Позднякова отметила, что ветер силой в 25 м/с способен вырывать из земли деревья вместе с корнями. Вероятность именно максимальной силы ветра составляет менее 1%, но к этому лучше подготовиться.

Ранее синоптики предупреждали, что в столичном регионе 5 июля возможно образование смерчей. В Москве и Московской области действует «оранжевый» уровень погодной опасности.