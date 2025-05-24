Школы оштрафуют за зачисление детей, чьи родители в реестре контролируемых лиц

Штраф до полумиллиона рублей могут выписать школам и вузам, если они зачислят в свои ряды учеников или студентов, чьи родители пребывают в реестре контролируемых лиц. Об этом в эфире радио «Милицейская волна» заявила замначальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова, сообщает ТАСС .

Реестр контролируемых лиц работает с 5 февраля. Он функционирует на основе официального сайта Министерства иностранных дел РФ и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В реестре находится информация о гражданах, которые потеряли законные основания для нахождения в России. Речь идет о тех, кто пребывает в РФ больше трех месяцев, не имея патента, разрешения на работу, временное проживание или вида на жительство. Иностранца или лицо без гражданства добавляют в реестр, если разрешительные документы или правовой статус аннулируют.

Если мигрант занесен в реестр контролируемых лиц, то на него наложат ряд ограничений. Так, человек не сможет жениться, разводиться, отправлять детей в школу или детский сад, управлять транспортным средством, получать иные услуги.