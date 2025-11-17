Школы Орехово-Зуевского округа вошли во Всероссийский рейтинг «Знак качества»

12 образовательных учреждений Орехово-Зуевского городского округа вошли во Всероссийский рейтинг «Знак качества» от Рособрнадзора. Каждая из школ может разместить почетный знак на своих сайтах, чтобы все знали о ее успехе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поздравляю наших педагогов с достойными результатами! Так держать! Рособрнадзор составил рейтинг впервые. Уверен, что те, кто вошли в него, будут соответствовать своим новым званиям. А остальные учреждения округа обязательно со временем проявят себя», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В номинации «Высокие образовательные результаты»:

МОУ СОШ № 17;

МОУ Куровская гимназия.

В номинации «Высокая культура оценивания»

МОУ СОШ № 4;

МОУ лицей;

МОУ СОШ № 12 с УИОП;

МОУ гимназия № 15;

МОУ СОШ № 20 им. Н. З. Бирюкова;

МОУ Демиховский лицей;

МОУ Дрезненская СОШ № 1;

МОУ Давыдовская гимназия;

МОУ Ликино-Дулевская СОШ № 5;

МОУ Ликино-Дулевская гимназия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.