Школы Орехово-Зуевского округа вошли во Всероссийский рейтинг «Знак качества»
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
12 образовательных учреждений Орехово-Зуевского городского округа вошли во Всероссийский рейтинг «Знак качества» от Рособрнадзора. Каждая из школ может разместить почетный знак на своих сайтах, чтобы все знали о ее успехе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю наших педагогов с достойными результатами! Так держать! Рособрнадзор составил рейтинг впервые. Уверен, что те, кто вошли в него, будут соответствовать своим новым званиям. А остальные учреждения округа обязательно со временем проявят себя», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.
В номинации «Высокие образовательные результаты»:
МОУ СОШ № 17;
МОУ Куровская гимназия.
В номинации «Высокая культура оценивания»
МОУ СОШ № 4;
МОУ лицей;
МОУ СОШ № 12 с УИОП;
МОУ гимназия № 15;
МОУ СОШ № 20 им. Н. З. Бирюкова;
МОУ Демиховский лицей;
МОУ Дрезненская СОШ № 1;
МОУ Давыдовская гимназия;
МОУ Ликино-Дулевская СОШ № 5;
МОУ Ликино-Дулевская гимназия.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.