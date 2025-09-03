Школы и библиотеки Можайска получили книги о воинской доблести Подмосковья

Директорам образовательных комплексов и учреждений культуры Можайского округа были переданы более 50 экземпляров книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». Издание стало уникальным издательским проектом Мособлдумы. Путеводитель был выпущен ограниченным тиражом в 5 тыс. экземпляров к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вручение состоялось в администрации Можайского округа на традиционном совещании заместителя главы Можайского муниципального образования Елены Заболотной.

Издание предназначено для учащихся средних классов. Книга в доступной и увлекательной форме рассказывает о ратном и трудовом подвиге жителей региона. Особое место в путеводителе уделено Городам воинской славы Подмосковья, среди которых почетное место занимает Можайск. Первые четыре главы книги посвящены именно им — Волоколамску, Дмитрову, Наро-Фоминску и Можайску.

«Уверена, эта книга поможет ребятам изучить историю родного края ещё глубже. Ее можно использовать на уроках «Разговоры о важном» и классных часах. Растим патриотов!» — отметила, вручая комплекты книг, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.

Путеводитель содержит информацию о Городах трудовой доблести и Населенных пунктах воинской доблести, а также о защитниках и освободителях Подмосковья. Яркие иллюстрации и исторические фотографии делают книгу особенно интересной для юных читателей.

Она станет ценным пособием для патриотического воспитания молодежи и поможет новому поколению можайцев сохранить память о героическом прошлом своей малой Родины.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.