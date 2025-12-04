Школы Химок украшают к Новому году ученики, педагоги и родители

В школах Химок началось новогоднее оформление: ученики, педагоги и родители совместно украшают учебные заведения к празднику. В каждой школе выбирают уникальные тематические декорации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах Химок стартовала подготовка к Новому году. Коридоры, кабинеты и дворы украшают праздничными декорациями. К оформлению активно подключились ученики, педагоги и родители.

В школе №19 ежегодно выбирают особую тему для украшения. В этом году оформление выполнено в русском стиле: используются узоры гжели и хохломы, создающие уютную атмосферу. Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Шамаева отметила, что классы совместно с классными руководителями оформили школу подручными материалами.

В гимназии №23 окна второго корпуса превратились в выставку: ученики нарисовали на стеклах узоры, а родители добавили гирлянды. Директор гимназии Олеся Климашева сообщила, что в декабре для учеников подготовили фотозоны, тематические акции, выставки и мастер-классы, чтобы каждый почувствовал себя частью праздника.

В школе №30 во второй половине декабря пройдет конкурс на лучший новогодний шар, который украсит главную елку в актовом зале. Советник директора Александр Титенок рассказал, что также выберут лучшую елку и украшение класса, а фасад школы уже оформлен к празднику.

Новогодние украшения создают в школах Химок атмосферу праздника и объединяют участников образовательного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.