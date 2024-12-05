Школу в Макеевке приводят в порядок специалисты из Подмосковья

Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» продолжают контролировать работы по восстановлению школы № 1 в Макеевке ДНР. Школа, основанная в 1956 году и рассчитанная на 150 учеников, серьезно пострадала от артиллерийских обстрелов в ходе боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Завершены основные работы по ремонту кровли, идет установка новых пластиковых окон, активно ведется отделка мест общего пользования.

Главная задача подмосковных специалистов — не просто вернуть детям место для учебы, а восстановить дух и атмосферу учебного заведения, сделав его максимально уютным и комфортным для. Работы идут под постоянным контролем, чтобы обеспечить наилучшее качество и безопасность на каждом этапе.

Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области. За процессом тщательно следят специалисты ГБУ МО «УТНКР», совершая ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.