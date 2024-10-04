Школу на 750 мест строят в ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково» в Одинцове

Школу на 750 мест строят в ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково». В здании завершаются монолитные работы. Соцобъект возводят в подмосковном Одинцове в поселке городского типа Заречье в рамках строительства жилого комплекса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день на объекте на постоянной основе задействовано более 100 специалистов и несколько единиц техники: манипуляторы, экскаваторы-погрузчики, тракторы, установлены два башенных крана. Застройщик завершает один из самых трудоемких этапов строительства — монолитные работы. Параллельно ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также пристенного дренажа. На стадии завершения работы по устройству вертикальной гидроизоляции и утепления подземной части здания. В ближайшее время рабочие приступят к устройству наружных тепловых сетей и водопровода.

Все работы ведутся в соответствии с производственным графиком.

Здание общей площадью более 12,4 тыс. кв. м состоит из трех надземных этажей и подземного технического этажа с пространством для прокладки коммуникаций. В новом учебном заведении предусмотрено 46 универсальных и специализированных учебных кабинетов, а также помещения для групп продленного дня.

В окружении ЖК бизнес-класса «Резиденции Сколково» находится вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура. В самом жилом комплексе «Резиденции Сколково» уже построены два современных муниципальных детских сада на 115 и 170 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.