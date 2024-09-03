Школу на 1550 мест в ЖК «Южная Битца» открыли в Ленинском округе

В Ленинском городском округе открыли новую школу на 1550 мест в микрорайоне «Южная Битца». Она стала структурным подразделением Бутовской школы № 1. В торжественном мероприятии принял участие глава муниципального образования Станислав Каторов, Видновский городской прокурор Игорь Фокин, руководитель УМВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Астахов, а также депутаты местного Совета депутатов, сообщили в пресс-службе администрации.

«Это первая школа на территории нового микрорайона. Он активно застраивается, заселяется жителями, и наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности — один из важнейших вопросов. Эту школу мы построили по госпрограмме Московской области в рамках национального проекта „Образование“, — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

С новым учебным гордом учеников начальных классов также поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нашем округе, как и по всему региону, существует замечательная традиция — в первый учебный день воспитанникам начальных классов вручаем мороженое от губернатора Московской области. Эта акция ежегодно организуется командой губернатора, чтобы помочь детям начать путь к знаниям. Мороженое специально изготовлено для школьников Подмосковья, а упаковка разработана индивидуально. На каждой пачке написано пожелание: „Успехов и побед“», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

На сегодняшний день в школе начали обучение порядка 500 ребят: 10 классов — на уровне начального общего образования и 10 классов — на уровне основного общего образования, а также один десятый класс с социально-экономическим профилем обучения.

В здании есть актовый зал на 600 мест, библиотека с читальным залом, три зала для занятия спортом и хореографией, медиацентр и обеденная зона на 755 человек. На территории — спортивное ядро с волейбольной и баскетбольной площадкой, беговой дорожкой и полосой препятствий. В школе уже организовано 12 кружков и секций, а также заключено соглашение о сотрудничестве со «Сбербанком России», в рамках которого планируется проводить стажировки для педагогов и мастер-классы для детей. Всего в Ленинском округе в первый день нового учебного года открыли свои двери три новые школы общей вместимостью 3287 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.