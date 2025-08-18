Школу для подготовки инженеров откроют на территории бывшего аэродрома в Москве

«Школа в Покровском-Стрешневе станет первой ступенью подготовки будущих специалистов инженерно-технического профиля», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Это пример совместной работы с госкорпорацией «Ростех». Правительство Москвы подписывает ряд соглашений, чтобы подготовить наиболее востребованных специалистов: инженеров, математиков, физиков, ИТ-специалистов и других. Обучение будет проходить в том числе в столичных колледжах.

В результате на территории бывшего Тушинского аэродрома и прилегающих к ней участках будет сформирован кластер подготовки инженеров нового поколения. Партнерами в развитии направления выступают также ведущие технические вузы как МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, МАИ, МФТИ и ВШЭ.

Ранее стало известно, что в Москве создают спортивные кластеры и маршруты для прогулок на месте пустырей и неухоженных территорий. Так, в 2024 году преобразили зоны на улице Окской в Кузьминках и улице Лукинской — в Ново-Переделкине.