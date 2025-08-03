В Москве делают спортивные кластеры и маршруты для прогулок на экс-пустырях

В Москве делают спортивные кластеры и маршруты для прогулок на месте пустырей и тех территорий, которые раньше были неухоженными. В 2024 году преобразили зоны на улицах Окской — в Кузьминках и Лукинской — в Ново-Переделкине, сообщает в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 2025 году на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе создадут спортивный кластер. В рамках него появятся площадки для занятий стритболом, а также падел-теннисом. Помимо этого, создадут воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, а также скейтпарком.

На Кетчерской улице в Вешняках в 2025 году создают площадку для занятий настольным теннисом, футболом, а также баскетболом. Помимо этого, появятся скейт-парк и памп-трек. В зимнее время там можно будет ездить на коньках.

На 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе рядом со школой «Перспектива» в 2025 году делают современный скейт-парк. Также там облагораживают местность рядом с маленьким прудом.

Помимо этого, в 2025 году на Кронштадтском бульваре в Головинском районе создадут транзитный маршрут от жилых комплексов к остановкам общественного транспорта. Там формируют дорожки, делают парковочные места, цветники.