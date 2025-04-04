Школьный скандал: на Урале дети едят пиццу в туалете вместо уроков

Школьники на Урале вместо уроков устраивают в санузлах перекусы с пиццей

В одной из школ на Урале случилась курьезная ситуация: классный руководитель 8 класса пожаловалась на поведение учеников, которые вместо занятий едят в туалете доставленную курьером пиццу, сообщает «ФедералПресс» .

«Приезжают курьеры, ребята забирают еду и уходят в туалеты. Там не просто едят — они там лежат, проводят время, отвлекаясь от учебы. Сейчас идет серьезная подготовка к ВПР, детям предстоит сдавать 4 предмета. Но вместо занятий они устраивают в санузлах перекусы», — описала ситуацию учитель.

Школьная администрация установила нарушителей — прогульщиков и тех, кто делал заказы, информацию передадут родителям. В ближайшее время в учебном заведении ужесточат контроль за дисциплиной.

Ранее в подмосковной Истре ученик 6 класса взорвал петарду прямо в школе, есть пострадавшие. Родители выразили возмущение случившимся и потребовали исключения хулигана.