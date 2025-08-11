сегодня в 14:10

Школьные рюкзаки к учебному году вручили детям участника СВО в Ступине

Председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев присоединился к участию во всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодная благотворительная акция традиционно проходит в преддверии начала учебного года.

«Мы собираем полный комплект для учебы, чтобы ребятам было удобно этим пользоваться в течение года. В рюкзаках — необходимые школьные принадлежности», — сказал Александр Сухачев.

По словам парламентария, в рамках акции школьные рюкзаки получают ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, из многодетных, нуждающихся семей. Особое внимание уделяется детям участников СВО и юным жителям новых регионов России.

Депутат вручил два портфеля со школьными принадлежностями и тетрадями супруге участника СВО, многодетной матери Евгении Куварзиной.

«Портфели для дочерей. Светлана идет в пятый класс, а Ксения — в третий. Старшая дочь уже закончила школу. Собирать детей в школу, приобретать все необходимое дорого, поэтому я благодарна за такую поддержку», — поделилась Евгения.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для участия необходимо принести в пункт приема новые канцелярские товары и тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, новую школьную и спортивную форму с обувью, учебную литературу.

Пункты приема располагаются: МФЦ г. Ступино (пр. Победы 51), в Общественной приемной партии «Единая Россия» (пр. Победы 14), Центре «Армеец» (ул. Пушкина 101), Молодежном центре (ул. Службина 8), МФЦ п. Михнево (ул. Советская 26) и МФЦ п. Малино (ул. Школьная 14А).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.