Школьница Подмосковья вошла в финал Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» в рамках номинации «Юный лектор». Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от общества «Знание», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области в финал конкурса прошла Диана Тярина — ученица Гимназии имени В. Н. Татищева г. Клин. Направление ее авторской лекции — «Культура и искусство».

В 2025 году Диана стала лидером первичного отделения Движения Первых и активно развивает в нем творческое направление. Будучи участницей волонтерского отряда «Рассвет», Диана помогает детям войны, организует сбор гуманитарной помощи для участников СВО, ухаживает за обелиском в деревне Акулово и посещает приют для животных.

В ведомстве добавили, что финалистов пригласили на смену в МДЦ «Артек», которая состоится с 6 по 27 декабря 2025 года.

Номинация «Юный лектор» была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения России. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед экспертным советом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.