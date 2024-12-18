Школьница из Подмосковья покорила международную сцену

Воспитанница одного из подразделений ступинского молодежного центра Кира Хрюкина стала победительницей VIII международного конкурса классического и народного искусства «Солнечный павлин» в номинации «Художественное слово», сообщает пресс-служба администрации горокурга.

В Серпухове проходил творческий форум, объединивший более 1 000 талантливых участников из Московской, Тульской, Калужской, Тверской, Нижегородской областей, а также из Молдавии, Монголии, Белоруссии и Китая. Юные дарования соревновались в различных номинациях: музыка, вокал, художественное слово, хореография.

Кира блестяще представила Ступино, прочитав стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах», и завоевала высшую награду.

Это не первая победа юной поэтессы на различных конкурсах.

Международный конкурс «Солнечный павлин» — совместный российско-китайский проект, который проводится в течение 8 лет и становится настоящим праздником для талантливых детей и подростков.



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