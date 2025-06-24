Школьница из Подмосковья отправится на Северный полюс на атомном ледоколе «Росатома»

20 июня в Музее «АТОМ» на ВДНХ прошел финал международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». По его итогам были объявлены участники арктической экспедиции «Росатома». В числе победителей — ученица Центра образования № 10 Богородского городского округа Московской области Марина Барашкова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Шестой сезон проекта побил рекорд по числу участников: более 63 тысяч школьников со всей России подали заявки на участие. В финал прошли 48 старшеклассников в возрасте от 14 до 16 лет из 35 населенных пунктов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дербента, Перми, Вологды и посёлка Нижний Бестях в Якутии.

Финалисты продемонстрировали свои знания в интеллектуальной викторине и защитили командные кейсы по трем научным направлениям: редкоземельные металлы, бионика и квантовые технологии. Их разработки оценивало экспертное жюри.

«Проект „Ледокол знаний“ дает школьникам уникальную возможность не только проверить свои силы, но и увидеть, как работает наука на переднем крае человеческих возможностей. Мы гордимся, что ученица из Подмосковья будет представлять регион в такой важной экспедиции», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Кейс команды Марины был посвящен применению квантовых технологий в экологическом мониторинге. Ребята предложили инновационную концепцию дронов с квантовыми двигателями. Такие дроны способны работать в воздухе без подзарядки несколько дней, собирать данные о составе воздуха, обнаруживать природные катастрофы (например, пожары) и передавать информацию в режиме реального времени. В основе проекта — использование перехода бозонов в фермионы и обратно, что позволяет получать чистую и возобновляемую энергию.

«Разработка дронов на квантовых двигателях — это не просто теория, а попытка взглянуть в будущее с позиции устойчивых и экологичных технологий. Участвовать в таком проекте — значит почувствовать, как наука становится реальностью», — поделилась победительница проекта «Ледокол знаний» Марина Барашкова.

Марина — призер заключительного этапа ВсОШ по технологии в направлении «Техника и техническое творчество», участница значимых конкурсов «Высший пилотаж» и «Большие вызовы». В 2025 году она завершила 9-й класс, сдав все экзамены на «отлично» — в том числе по физике и информатике — и готовится получить аттестат с отличием. Также ей будет вручена премия главы Богородского округа.

Арктическая экспедиция состоится в августе на борту атомного ледокола «50 лет Победы» и приурочена сразу к двум юбилейным датам — 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Северного морского пути. Вместе с российскими школьниками к Северному полюсу отправятся участники из 20 стран мира.

Проект «Ледокол знаний» ежегодно объединяет талантливых школьников со всего мира, открывая им путь к науке, высоким технологиям и настоящим научным экспедициям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.