Школьница из Орехово-Зуева вышла во второй этап Всероссийского конкурса «Спутник»

Милана Кряхтунова, ученица гимназии № 14 города Орехово-Зуево, успешно преодолела первый этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник» с международным участием. Конкурс проводится Самарским университетом имени С.П. Королева уже в десятый раз и включает задания по математике, физике, разработке ракетно-космической и авиационной техники, мехатронике, двигателестроению, исследованию космоса и информационным технологиям.

Второй этап конкурса завершится 26 января, а третий, финальный этап пройдет в марте 2026 года в очном формате на площадке Самарского университета.

Ранее Милана Кряхтунова завоевала четыре медали на XXXIII международной космической олимпиаде, где ее наградил Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. На олимпиаде она участвовала в дисциплинах физика, математика и информатика, а победу ей принес проект «Автономная орбитальная медицинская платформа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.