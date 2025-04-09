Школьница из Лобни победила в региональном этапе конкурса «Что, как и почему?»

В Подмосковье завершился региональный этап конкурса исследовательских работ «Что, как и почему?». Победу в нем одержала ученица школы № 10 городского округа Лобня Екатерина Скиба, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс, нацеленный на развитие творческих способностей и исследовательских навыков у школьников, привлек внимание множества участников со всей области. Работа Екатерины была подготовлена под руководством учителя Ирины Савенковой. Жюри отметило оригинальность подхода и тщательность исследования.

Победа в конкурсе открывает новые возможности для Екатерины — она представит Московскую область в финальном этапе конкурса.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию сферы образования. Здесь проходит капитальный ремонт существующих школ и строятся новые. Так, в минувшем году в городе открылся лицей «Авиатика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.