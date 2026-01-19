Школьница из Балашихи победила на региональном этапе конкурса юных исследователей

Аксиния Млечко, ученица пятого класса гимназии №1 в Балашихе, заняла первое место в номинации «Юный исследователь» на региональном этапе Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония награждения финалистов прошла 17 января в школе №5 в Балашихе. В региональном этапе конкурса приняли участие 318 школьников из 30 муниципалитетов Подмосковья.

Аксиния Млечко представила практическую работу, в которой изучила видовое разнообразие насекомых-опылителей в аптекарском огороде гимназии №1 и создала уникальные чайные композиции из собранных лекарственных трав.

Теперь Аксиния будет представлять Балашиху на всероссийском этапе конкурса. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского проводится для развития интереса у детей к проектной и научно-исследовательской деятельности в области естественных и инженерных наук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.