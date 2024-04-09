Школьница Домодедова стала победительницей Всероссийской олимпиады по МХК



Ученица первой школы Домодедова Елизавета Наумова заняла первое место на Всероссийской олимпиаде по мировой художественной культуре.

«Сначала я не поверила. Я думала, что победители и призеры - это какие-то гении, что я никогда не смогу стать даже призером на заключительном этапе. Но когда я написала туры, я чувствовала, что сделала это хорошо. Через несколько дней я увидела свой результат и поняла, что могу выиграть», - поделилась десятиклассница.

Елизавета Наумова также рассказала, что участвовала в различных олимпиадах с первого класса. Она выбирала разные предметы, потому что не могла определиться, к чему ей больше всего лежит, хотя уже тогда чувствовала, что ближе всего к ней гуманитарные дисциплины.

«Меня очень поддерживают родители. Мы часто ходим вместе в музеи, театры. Мне нравится изучать и анализировать картины и архитектурные памятники», - рассказала Елизавета.

В 9 классе Елизавета поняла, что ей нужно систематизировать и углубить свои знания по мировой художественной культуре. Она записалась на дистанционную смену в образовательный центр «Взлет». После этого Елизавета смогла победить на региональном этапе олимпиады по мировой художественной культуре, до перехода на федеральный уровень ей не хватило нескольких баллов. Тогда она поставила перед собой цель - выиграть олимпиаду в следующем году.

«Весь год я готовилась самостоятельно и посещала профильные курсы. В 10 классе я участвовала в олимпиаде и победила», - сказала Елизавета.

Десятиклассница, победившая на Всероссийской олимпиаде, сможет поступить в лучшие университеты России без экзаменов и ЕГЭ. Пока она выбирает между МГУ и Высшей школой экономики.

«Я могу посоветовать тем, кто участвует в олимпиадах, верить в себя. Не сомневаться в своих силах и много трудиться. У вас обязательно все получится», - посоветовала Елизавета Наумова.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.



«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», - сказал глава области.