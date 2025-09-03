Школьница Долгопрудного представила Подмосковье на выставке в наццентре «Россия»

В Национальном центре «Россия» начала работу выставка «Регион-2030. Платформа Будущего». Она рассказывает о достижениях регионов страны, об их планах на будущее, культурном богатстве и уникальности. В торжественной церемонии открытия экспозиции приняла участие юная жительница Долгопрудного Вероника Козеева. Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко девочка, махнув красным флажком, дала старт выставке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вероника учится в третьем классе Долгопрудненской гимназии. Она активистка, многократный победитель и лауреат различных конкурсов, фестивалей и олимпиад. Она единственная на церемонии представила Московскую область!» — рассказала председатель муниципального отделения «Движения Первых» в округе Елена Демина.

Маленькая звездочка из Долгопрудного звонко и бодро пригласила гостей запустить символичный поезд в будущее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.