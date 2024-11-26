Школьников в Норильске перестанут кормить свининой из-за религии

Из школьного меню в Норильске исключили свинину. Такое решение принято из уважения к религиозным взглядам учащихся, сообщает NEWS.ru со ссылкой на местное издание «Северный город».

Норильский поставщик школьного питания принял решение исключить из меню свинину. В рационе школьников из мяса оставят только говядину и курицу.

Представитель компании объяснил, с чем связано такое решение. По его словам, свинину исключили из меню из уважения к «религиозным особенностям питания».

Кроме того, он добавил, что говядина содержит больше белка, который необходим для роста детей. Решение о продуктах для школьного меню в том числе принималось и исходя из этой позиции.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты сокращают продолжительность жизни. По ее словам, красное мясо приводит к раннему старению клеток.