Школьников в Норильске перестанут кормить свининой из-за религии
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Из школьного меню в Норильске исключили свинину. Такое решение принято из уважения к религиозным взглядам учащихся, сообщает NEWS.ru со ссылкой на местное издание «Северный город».
Норильский поставщик школьного питания принял решение исключить из меню свинину. В рационе школьников из мяса оставят только говядину и курицу.
Представитель компании объяснил, с чем связано такое решение. По его словам, свинину исключили из меню из уважения к «религиозным особенностям питания».
Кроме того, он добавил, что говядина содержит больше белка, который необходим для роста детей. Решение о продуктах для школьного меню в том числе принималось и исходя из этой позиции.
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