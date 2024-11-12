Тихие убийцы: диетолог рассказала, какие продукты убивают организм человека

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты сокращают продолжительность жизни. Среди них эксперт выделила сахар, мучное и пиво, а также ряд других, сообщает «Вечерняя Москва».

Сладости, джемы, варенье, выпечка и пиво — все эти продукты обладают высоким гликемическим индексом, что приводит к значительному увеличению уровня глюкозы в крови, отметила диетолог. Энергетическое воздействие этих продуктов обрушивается на человека подобно тяжелой ноше, и справиться с этим бывает трудно. В результате организм выделяет большое количество инсулина для того, чтобы перераспределить полученную энергию по клеткам. Излишки этой энергии преобразуются в запасы жира.

Когда запас жира в организме достигает критических значений, у человека может развиться атеросклероз. В результате повреждаются стенки кровеносных сосудов, а воспалительные процессы начинают активно проявляться, добавила Соломатина.

Холестерин стремится компенсировать разрушения, заполняя образовавшиеся промежутки в сосудах. Это приводит к образованию атеросклеротических бляшек, которые препятствуют нормальному кровообращению, нарушая питание органов и способствуя их деградации. Память ухудшается, снижается способность к физическим и эмоциональным нагрузкам, так как нейроны остаются без адекватного кровоснабжения, предостерегла эксперт.

Кроме того, трансжиры и жареные продукты, к которым относятся фастфуд, картошка, красное мясо и маргарин, приводят к раннему старению клеток, а также нарушают выработку коллагена, что, в свою очередь, негативно сказывается на внешности, заключила диетолог.