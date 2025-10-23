Школьники Солнечногорска узнали об управлении беспилотниками

Мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами организовали для учащихся гимназии № 6 в Солнечногорске. Специалист провел подробный инструктаж, и школьники попробовали себя в качестве операторов дрона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспитанникам показали современную технику, оснащенную эталонной системой управления и видеонаблюдения, рассказали, как устроены и работают БПЛА, их технические характеристики и сферы применения. Ребята на открытом воздухе, в парке, увидели, как запустить MAVIC 3T и FPV-дрон, за полетом которого наблюдали через очки виртуальной реальности.

«Ребята проявили интерес, было видно, что им понравилось. Они задавали самые насущные вопросы: как далеко может улететь, сколько поднять. Запустили квадрокоптеры на высоту, которую позволили погодные условия», — отметил пилот-испытатель Кирилл Милюков.

Познавательное мероприятие организовала Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска. За первым летательным опытом подростков следила ее участник, председатель Женского клуба Лина Корсак. Она отметила, что событие провели в рамках патриотической работы с молодежью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.