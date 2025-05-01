Школьники Солнечногорска приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков»

сегодня в 14:40

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся региональный фестиваль профессий «Путь навыков». Участие в мероприятии приняли более 500 школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области, совместно со студентами и преподавателями колледжа «Подмосковье» и Звенигородского финансово-экономического колледжа, организовали серию профориентационных мастер-классов.

В рамках фестиваля участники смогли познакомиться с такими профессиями, как пожарный, криминалист, медицинская сестра, фармацевт и парикмахер, получив практический опыт и ценные знания о востребованных специальностях.

«Профориентация — важный этап в жизни каждого школьника. Такие фестивали, как „Путь навыков“, помогают ребятам определиться с выбором будущей профессии, получить представление о разных специальностях и сделать осознанный шаг на пути к своей карьере», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

ЦОПП проводит фестивали «Путь навыков» во всех городах Московской области третий год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.