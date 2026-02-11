Школьники Шатуры проходят предпрофессиональную подготовку в профильных классах

В школах Шатуры работают предпрофессиональные классы инженерного и предпринимательского профилей, где старшеклассники углубленно изучают профильные предметы и знакомятся с будущими профессиями, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городских и сельских школах Шатуры открыты предпрофессиональные классы, каждый из которых ориентирован на определенный профиль. В шатурском лицее действуют инженерный и предпринимательский классы. В инженерном классе ученики углубленно изучают информатику, математику и физику, а в предпринимательском — математику и обществознание, включая курсы по праву и экономике.

Проект реализуется по инициативе министерства образования Подмосковья и помогает учащимся 10–11 классов определиться с будущей профессией и подготовиться к выпускным экзаменам. Одиннадцатиклассники со второго полугодия переходят на индивидуальные учебные планы и посещают только те уроки, по которым сдают экзамены. Такая система действует четвертый год и, по словам директора лицея Александра Кошелева, позволяет глубже освоить профильные дисциплины и успешно подготовиться к ЕГЭ.

Шатурский лицей сотрудничает с вузами и предприятиями-партнерами, что обеспечивает практико-ориентированное обучение. В школе работает энергетический кружок при поддержке ПАО «Россети». В январе школы округа подписали соглашение о партнерстве с новым технопарком на базе предприятия «Исток» в Фрязино. В феврале школьники посетили технопарк, где участвовали в мастер-классах по IT-технологиям и сверхвысоким частотам, а также познакомились с робототехникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.