Школьники Серпухова побывали в экспедиции «Московский рубеж»

В честь 83-й годовщины героической битвы за Москву учащиеся 9 и 10 классов школы № 18 отправились в увлекательное образовательное путешествие под названием «Московский рубеж». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окрга.

Путешествие началось с посещения военно-исторического музея в г. Кременки. Здесь, среди экспонатов, которые рассказывают о самоотверженности защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны, школьники смогли в полной мере осознать масштаб подвига советского народа.

Следующим этапом стало знакомство с линией обороны Москвы, которая проходила по местам ожесточённых боев. Маршрут оказался непростым, сочетая в себе испытания пересечённой местностью. Путь пролегал через лесной массив вдоль реки, включая преодоление шаткого подвесного моста. После этого участники экспедиции осмотрели руины бывшей мельницы.

Увлекательный рассказ сопровождающего о жестоких столкновениях произвёл на ребят неизгладимое впечатление, усилив их эмоциональное восприятие исторических событий.

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