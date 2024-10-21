Школьники Щелкова поучаствовали во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Для учеников из МОАУ СОШ № 16 города Щелково в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» провели два мастер-класса, во время которых ребята спроектировали мини-катушку Тесла и вырастили «химические водоросли», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время первого мастер-класса ребятам в интересной форме рассказали о мир электронике. На занятии учащимся предложили освоить навыки пайки, что позволило им самостоятельно создать настоящую мини-катушку Тесла.

Второй мастер-класс оказался не менее увлекательным и познавательным. На нем ребята под руководством опытных специалистов с соблюдением всех правил безопасности проводили научные эксперименты. Школьникам удалось вырастить «химические водоросли». Им показали, как на практике применять гальванический метод. Ребята наносили на монетки медь и наблюдали за происходящими процессами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.