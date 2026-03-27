Школьники Рузского округа вышли на дворовые игры 27 марта

Акцию «Выходи играть во двор» провели 27 марта волонтеры Космодемьянской школы в Рузском округе Подмосковья. Для учеников младших классов организовали подвижные игры на свежем воздухе без гаджетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры подготовили для детей игры, популярные у предыдущих поколений школьников. Ребята играли в «догонялки», «светофор» и «пиф-паф». На улице они провели около 30–40 минут — без телефонов и планшетов, наслаждаясь весенней погодой и общением со сверстниками.

«Мы видим, как детям нравится проводить время с нами, и это вдохновляет нас на продолжение организации таких активностей. Акция „Выходи играть во двор“ обязательно будет развиваться и приносить еще больше улыбок и позитивных эмоций», — рассказали волонтеры школы.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что раньше школьные дворы во время перемен и после уроков всегда были заполнены подвижными играми.

«Сейчас, к сожалению, школьников в свободное время буквально не оторвать от телефонов. Поэтому большое спасибо хочется сказать волонтерам за возрождение традиции активных игр. Уверен, ребята почувствуют, что подвигаться на свежем воздухе гораздо приятнее, чем поиграть в телефоне», — прокомментировал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.