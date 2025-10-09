Школьники Реутова смогут поучаствовать в творческом АРТ|фест в «Изобретариуме»

Во время школьных каникул детский технопарк «Изобретариум» в Реутове анонсировал проведение уникального коммерческого мероприятия для учащихся — «АРТ|фест». Событие призвано стать центром притяжения для юных жителей города, предоставив им возможность не только получить яркие впечатления, но и погрузиться в мир современного искусства и дизайна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль станет отличной альтернативой стандартному отдыху, позволив провести время с пользой и раскрыть свой творческий потенциал.

Программа «АРТ|феста» в этом году посвящена художественному стилю «Поп-арт», который обращается к образам массовой культуры. Участников ждет полное погружение в творческую атмосферу: для них подготовлено 8 интерактивных мастер-классов, в ходе которых они смогут экспериментировать с различными техниками и материалами. Под руководством опытных наставников школьники создадут собственные арт-объекты, используя в качестве вдохновения комиксы, журналы и предметы повседневной жизни. Этот формат позволит ребятам не только узнать новое, но и создать уникальные предметы, которые смогут украсить домашний интерьер.

Проведение такого мероприятия полностью соответствует концепции работы технопарка «Изобретариум». Являясь одним из важнейших образовательных центров Московской области, он реализует междисциплинарный подход STEAM, где искусству (Art) отводится одна из ключевых ролей наравне с наукой, технологиями, инженерией и математикой. «Изобретариум» известен своим тесным сотрудничеством с ведущими предприятиями наукограда, включая АО «ВПК „НПО машиностроения“, что позволяет его воспитанникам решать реальные задачи и создавать инновационные проекты, ежегодно занимающие призовые места на всероссийских и международных конкурсах.

Мероприятие пройдет 8 и 11 октября по адресу: г. Реутов, ул. Строителей, д. 11, «Изобретариум 2.0». Начало в 11:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.