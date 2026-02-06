Школьники Подмосковья участвуют в творческой смене в ВДЦ «Орленок»

С 4 по 26 февраля 58 школьников из Московской области принимают участие во второй смене лагеря «Стремительный» Всероссийского детского центра «Орленок», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В образовательной программе «Творческий прорыв стремительных идей» участвуют подростки в возрасте от 11 до 16 лет. В рамках смены они знакомятся с культурой родного края и народов России, а также пробуют себя в различных творческих направлениях.

В творческом объединении «квАРТал» школьники создают арт-объекты, театральные постановки, художественные выставки и тематические дни. Участники посещают мастер-классы вожатых «Лаборатория идей» и разрабатывают собственные мастер-классы.

Завершится смена «Днем города Стремлений», где подростки представят свои проекты и продемонстрируют полученные навыки. Все участники получат сертификаты, а победители конкурсов — грамоты и дипломы.

В министерстве образования Московской области добавили, что в этом году в ВДЦ «Орленок» отдохнут 250 детей из региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.