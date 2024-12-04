Школьники Подмосковья участвуют в проекте «Погружение в медицинскую профессию»

В перинатальном центре Наро-Фоминска реализовывают проект «Погружение в медицинскую профессию». Главная задача проекта — помочь школьникам определиться с профессией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это совместный проект перинатального центра, управления по образованию администрации городского округа и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова.

Школьники, мечтающие стать врачами, прошли отбор и стали участниками проекта. Занятия в рамках проекта проводятся 2 раза в месяц по вторникам и продлятся до конца учебного года.

Ребят ожидают мастер-классы, занятия, познавательные лекции, экскурсии, которые будут вести действующие врачи Наро-Фоминского перинатального центра, а также педагоги РНИМУ им. Пирогова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.