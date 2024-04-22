Школьники Подмосковья создали арт-объекты в рамках дня профориентации

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В колледже Серпухова прошел единый день профориентации. Мероприятия посетили обучающиеся школ: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из городов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Цель мероприятия — вызвать интерес у абитуриентов к получению среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, по которым ведется подготовка в Губернском колледже.

В рамках дня профориентации для учащихся были организованы знакомство со специальностями, профессиями и материально-технической базой колледжа: экскурсия по колледжу, мастер-классы, профессиональные пробы, выставки дипломных работ.

Будущих абитуриентов встретили студенты отделения «Кинология» со своими питомцами, продемонстрировали мастерство дрессировки.

Обучающиеся по профессии «Повар, кондитер» продемонстрировали искусство карвинга (фигурной резки овощей и фруктов), роспись Губернских пряников. Также будущие учителя, обучающиеся по специальности «Изобразительное искусство и черчение», познакомили всех желающих с пуантилизмом — нетрадиционной техникой изобразительного искусства. В результате участники мастер-класса получили авторский арт-объект, созданный своими руками.

Обучающиеся отделения «Дизайн костюма» провели мастер-класс по выполнению макетирования из ткани. Специальность «Технологии индустрии красоты» традиционно привлекла внимание девочек по плетению волос, а профессия «Сварщик» была популярна у мальчиков: на виртуальном тренажере «Солдаматик» они пытались выполнить сварочный шов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.