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Школьники Подмосковья попробовали себя в роли автомеханика на профориентации

В подмосковном колледже «Московия» прошли профессиональные пробы «Билет в будущее». В мероприятии приняли участие школьники 6-10 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучающиеся школ смогли погрузиться в мир профессиональной деятельности таких направлений, как спасатель, автомеханик, специалист по сервису на транспорте, специалист по информационным технологиям и программированию.

В ходе практических занятий ребята познакомились с основами презентованных направлений подготовки, участвовали в мастер-классах, общались с профессионалами своего дела и получали ценные советы по выбору дальнейшего пути. Особое внимание уделялось развитию навыков, необходимых для успешной карьеры.

Профессиональные пробы «Билет в будущее» стали важным шагом для школьников, открыв для них двери в мир будущих возможностей и профессиональных достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.