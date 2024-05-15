Школьники Подмосковья написали заключительный тренировочный экзамен для ЕГЭ

В Подмосковье состоялось Всероссийское тренировочное мероприятие для подготовки к основному периоду проведения ЕГЭ. В заключительном экзамене приняли участие более 18 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Работы написали по трем предметам: русский язык — свыше 8 тыс. человек, информатика — более 5,5 тыс. человек и английский язык (раздел «Говорение») — почти 4 тыс. человек.

Тренировочный экзамен прошел в 260 пунктах проведения, которые будут задействованы в основной период ЕГЭ. Подготовительные испытания прошли для отработки технологий проведения экзаменов и оперативного решения нештатных ситуаций.

Результаты будут известны 27 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.