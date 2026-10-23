Школьники Павловского Посада освоили управление беспилотниками на мастер-классе

Ученики школы № 10 имени В. Ф. Быковского в Павловском Посаде 21 октября приняли участие в мастер-классе по программированию и управлению беспилотниками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие прошло в рамках образовательного марафона «Экипаж наследников Победы под Москвой». Его проводят педагоги и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) при грантовой поддержке «Движения Первых». Проект охватывает 19 школ Восточного Подмосковья, в том числе школу № 10 имени В. Ф. Быковского.

Ученики 5–8 классов осваивают программы «Полетные и полевые истории». В интерактивном формате они изучают историю советской военной авиации и танкостроения 1941–1945 годов, занимаются 3D-моделированием, учатся управлять учебными квадрокоптерами и программировать их. Занятия объединяют изучение истории с практической подготовкой в области инженерии и программирования.

26 и 27 ноября на базе ГГТУ пройдут областные соревнования. Лучшие участники представят Павлово-Посадский городской округ и поборются за первое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.