Школьники Орехово-Зуевского округа посетили завод GLASS DECOR

Экскурсия на предприятие холдинга GLASS DECOR прошла 12 марта в Орехово-Зуеве для учеников лицея и третьего корпуса школы № 6. Ребята познакомились с полным циклом декорирования стекла в рамках проекта «РабОтай здесь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики лицея и третьего корпуса школы № 6 побывали на производственной площадке холдинга GLASS DECOR в Орехово-Зуеве. Школьникам показали все этапы декорирования стеклянной тары — от изготовления упаковки до нанесения декоративных элементов, в том числе с использованием золота. Экскурсия прошла в рамках профориентационного проекта «РабОтай здесь», направленного на формирование у подростков осознанного подхода к построению карьеры.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.