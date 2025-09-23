Школьники Орехово-Зуева проверили свои знания о родном крае в настольной игре

Школьники Орехово-Зуевского округа проверили свои знания и узнали новые факты о родном крае в настольной игре «Мое Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята уже прошли отборочный этап в своих школах, а сегодня в Центре детского творчества «Родник» им. А. Н. Осокина 15 команд приступили к муниципальному турниру. Уже в октябре их ждет игра с соперниками со всего региона.

«Пожелал удачи участникам, а для победителей подготовил подарок — посещение ледового дворца „Звездный“. Ребята „Мое Подмосковье“ оценили. Предложил им создать похожую игру, но уже про Орехово-Зуевский округ. Материалов точно хватит», — рассказал председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Александр Бабаев.

Образовательно-развлекательная игра создана в год 30-летия Московской областной Думы, ее главная цель — развить интерес к родному краю, его истории, традициям и культурному наследию.

Места распределились так:

3 место — «Чемпионы Подмосковья», Авсюнинская СОШ.

2 место — «Патриоты», Губинская СОШ.

1 место — «Бизоны», Ликино-Дулевская гимназия.

