Школьники Москвы побили рекорд по выходу в финал Всероссийской олимпиады

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые завоевали на Всероссийской олимпиаде 825 дипломов, что на 213 больше, чем в прошлом году. А в финал вышло рекордное количество участников — свыше 3 тыс., сообщает «Царьград» .

По итогам Всероссийской олимпиады школьников победителями стали 156 человек, 669 — призерами.

Подведены итоги по 12 предметам, включая информатику, физику, химию, обществознание, историю, астрономию, МХК, а также русский, испанский, немецкий, итальянский и китайский языки.

«Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований — 39 школьников», — отметил мэр.

По его словам, в финал олимпиады в этом году вышло рекордное количество москвичей — более 3 тыс. человек, что на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. Финальные соревнования проходят по 24 предметам, имена победителей объявят 30 апреля.