Школьники Лыткарина обсудили освобождение Подмосковья от фашистских захватчиков

22 января в школах Московской области прошли уроки «Разговоры о важном», посвященные одной из ключевых страниц нашей истории — освобождению региона от фашистских захватчиков. Депутат Мособлдумы Владимир Жук, член фракции «Единая Россия», лично провел один из таких уроков, поговорив со старшеклассниками Лыткарино о значении этого события, сообщает пресс-служба администрации округа Лыткарино.

«Мы не имеем права забывать, какой ценой досталась нам эта победа, — обратился к ребятам Владимир Жук. — Представьте: в январе 1942 года, под холодным небом Подмосковья, наши бойцы сражались за каждый метр земли. Последний опорный пункт врага — поселок Уваровка под Можайском — был освобожден 19-й стрелковой дивизией. Это не просто дата, это символ стойкости и единства всей страны».

Депутат рассказал школьникам, как сражения под Москвой объединили людей со всех уголков Советского Союза. Республики, края и области отправляли воинам оружие, снаряжение и продовольствие. А те, кто не мог воевать, трудились на заводах, в госпиталях, на полях.

Владимир Жук подчеркнул, что помнить историю важно не только ради прошлого, но и для настоящего. «Мы должны чтить подвиг наших предков, чтобы уметь ценить то, что у нас есть сегодня», — подчеркнул он.

Мероприятие стало частью партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.