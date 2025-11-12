Школьники Красногорска заняли II место в игре по достопримечательностям города

Подведены итоги Всероссийской акции «Я — гражданин России», в которой приняли участие более 17 тысяч школьников в возрасте от 11 до 17 лет из различных регионов страны. В финале обучающиеся из 28 субъектов Российской Федерации представили экспертам 54 проекта. Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, команда медийного 10-го класса школы № 15 города Красногорска заняла второе место с проектом «Красногорск — открой и запомни!». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Проект был реализован учащимися Николаем Кузичкиным, Иваном Гордеевым, Артемом Титаренко и Максимом Перепелицей под руководством заместителя директора по воспитательной работе Светланы Кузичкиной. Цель проекта — создание социокультурно-просветительской игры для запоминания достопримечательностей города Красногорска для детей и взрослых. Правила игры следующие: перед началом все карточки перемешиваются и раскладываются лицевой стороной вниз. Игроки по очереди переворачивают по две карточки. Если открыты одинаковые карточки, игрок забирает их себе и открывает следующую пару. В случае несовпадения карточки возвращаются на место лицевой стороной вниз, и ход переходит к следующему участнику. Игра способствует тренировке зрительной памяти, наблюдательности и скорости реакции, а также расширяет кругозор. Она подходит для взрослых и детей от 5 лет, что делает ее отличным способом провести время с семьей или друзьями.

Проект также стал призером Московского областного конкурса среди обучающихся образовательных организаций в номинации «Знание символики России» в старшей возрастной группе.

Всероссийская акция «Я — гражданин России» направлена на вовлечение обучающихся образовательных организаций в общественно полезную социальную практику, формирование активной гражданской позиции и развитие интеллектуальных и личностных качеств через проектную деятельность.

Организаторами акции выступают Минпросвещения России и Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.