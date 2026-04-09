Школьники Королева познакомились с контролем качества лекарств

Школьники из Королева посетили мастер-класс о работе лабораторий фармацевтического контроля в рамках фестиваля «Кванториада». Занятие провели специалисты научно-испытательного центра «Фармоборона», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс посвятили современным методам проверки качества лекарственных препаратов. Эксперты рассказали о ключевых этапах контроля и показали, как проходит исследование образцов в лаборатории.

Участники проследили весь путь лекарства — от поступления в лабораторию до получения заключения о соответствии действующим нормам Минздрава. Специалисты объяснили, какие требования предъявляются к препаратам и какое оборудование используется для анализа.

Мероприятие оказалось особенно полезным для школьников, которые планируют связать будущую профессию с химией, биологией и медициной. Научно-испытательный центр «Фармоборона» оснащен более чем 400 единицами современного оборудования и сотрудничает с более чем 300 фармацевтическими компаниями из России и зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.