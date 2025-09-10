Школьники Королева могут принять участие в олимпиадах «Физтеха»

Стартовал прием заявок на отборочный этап в олимпиадах «Физтеха». Ученики 9-11 классов наукограда смогут принять участие в престижных олимпиадах по математике, физике и русскому языку. Регистрация для участия уже открыта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ученики 11-х классов смогут продемонстрировать свои знания в двух дисциплинах: математике и физике, имея право на три попытки в каждой из них. Для девятиклассников и десятиклассников предусмотрены два этапа соревнования, на которых им предстоит решить сложные задания в течение четырех часов.

Участникам олимпиады по русскому языку предлагается пройти однократный отборочный этап, который также оценит их навыки в решении лингвистических задач.

Олимпиада проводится ежегодно и предоставляет победителям льготы при поступлении в ведущие российские университеты, включая МФТИ. Подробности о регистрации и этапах соревнования доступны на официальном сайте олимпиад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.