Школьники из Реутова стали призерами регионального конкурса юных журналистов

В Корпоративном университете развития образования состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса юных журналистов и команд школьных СМИ «ЮН-Медиа». 7 наград получили учащиеся реутовских школ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята из городского округа Реутов стали лучшими в ряде номинаций:

Лучшее интервью — МБОУ «СОШ № 1»;

Лучший патриотический медиапроект — МБОУ «СОШ № 6»;

Лучший дизайн проекта школьного медиа — МБОУ «СОШ № 7»;

Лучший медиапроект в социальных сетях — МАОУ «Гимназия».

Кроме того, призерами стали ученики школы № 6 в номинации «Лучшее интервью» и «Лучший школьный радиопроект» и ребята из школы № 2 в номинации «Лучший дебют».

Цель конкурса — выявление и поддержка детей и подростков, проявивших интерес к журналистике, а также совершенствование образовательных, творческих и культурных коммуникаций детей и подростков. В рамках церемонии участников конкурса поздравили представители научного и медийного сообщества.

Проведение конкурса способствует развитию и популяризации курса «Медиаобразование в школе» и профориентации учащихся.

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