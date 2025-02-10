Школьники из Пушкина изготовили световозвращающие элементы на мастер-классе

Для школьников в Пушкине прошло обучающее мероприятие под названием «Стань заметней на дороге», организованное Госавтоинспекцией УМВД России «Пушкинское», сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс состоялся в стенах Детской центральной библиотеки и стал настоящим уроком безопасности для юных участников дорожного движения. В рамках мероприятия школьникам рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения и важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде. Особое внимание было уделено особенностям дорожных условий в зимний период, которые существенно влияют на безопасность.

Один из участников мастер-класса, Максим Королев, поделился своими впечатлениями. «Я не знал, насколько важны световозвращающие элементы. Теперь я обязательно прикреплю их на свою куртку», — рассказал он.

Для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, а также показан видеоролик на тему безопасного поведения на дороге.

«Я узнала много нового о том, как правильно переходить дорогу и почему нельзя играть рядом с проезжей частью», — сказала участница мероприятия Анастасия Смирнова.

Организаторы встречи отмечают, что такие уроки крайне важны для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге. «Мы стремимся, чтобы наши дети были в безопасности и всегда возвращались домой целыми и невредимыми. А световозвращающие элементы помогут им стать заметнее в темное время суток», — подчеркнула старший инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции УМВД России «Пушкинское» Наталья Гирявая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.