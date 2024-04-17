Школьники из Подмосковья стали победителями и призерами олимпиады по математике

На физико-математическом факультете Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета состоялась региональная олимпиада по математике среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Победителем олимпиады стал Дмитрий Дроздов из Ликино-Дулевской гимназии. Второе место разделили Егор Самошкин из Электростальской гимназии № 17 и Виталий Борисенко из Орехово-Зуевской гимназии № 14. Третье место занял Рафаэль Кочарли из Ликино-Дулевской гимназии.

Победители и призеры олимпиады были награждены дипломами и ценными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.