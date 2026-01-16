Школьники из Одинцовской гимназии №14 прошли профориентационное занятие

Учащиеся 6–11-х классов Одинцовской гимназии №14 приняли участие во внеочередном занятии федерального проекта «Билет в будущее» по профориентации 15 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие прошло в рамках курса «Познаю себя» и было направлено на помощь школьникам в определении профессиональных склонностей. Участники познакомились с результатами компьютерной диагностики «Мой профиль», обсудили их значение и практическую пользу для выбора будущей профессии.

Организаторы отметили, что подобные занятия помогают учащимся получить объективную информацию о своих интересах и сделать осознанный выбор образовательной и профессиональной траектории.

Ранее в гимназии №14 прошел «Урок Цифры» на тему развития нейросетей и цифровой безопасности. Гимназисты изучили эволюцию ИИ-ассистентов, правила цифровой гигиены и обсудили важность проверки информации в интернете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.