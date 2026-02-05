Школьники из Электростали представили игровые проекты в «Яндекс Лицее»

В Центре развития творчества детей и юношества «Диалог» 2 февраля прошла защита проектов второго курса «Яндекс Лицея», где учащиеся школ и колледжей Электростали представили собственные игры на Python, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники защиты продемонстрировали игровые проекты, созданные за два года обучения в «Яндекс Лицее». Работы охватывали широкий спектр тем — от экологии до исторических событий и психологических состояний.

Григорий Ашихмин из школы №1 представил игру «Ausencia», погружающую в атмосферу начала XX века и сочетающую головоломки с эмоциональным сюжетом. Александр Носик из гимназии №21 разработал экологический симулятор «Green Savers», где игрок очищает мир от отходов, обучаясь раздельному сбору мусора.

Захар Захаров из Электростальского колледжа создал приключенческий экшен «Chrono Relic» с элементами roguelike и случайной генерацией уровней. Федор Горбунов из лицея №14 представил RPG «Сокровища Крыма», в которой игрок исследует разные исторические эпохи и ищет клады. Роман Герасимов из лицея №8 разработал симулятор выживания «ПОСЛЕ» о ликвидации последствий аварии на АЭС.

Преподаватель курса Сергей Симонов отметил, что некоторые проекты уже готовы к публикации и выразил уверенность в будущем успехе учеников. Защита стала итогом интенсивного обучения, позволив участникам применить знания Python и получить опыт создания IT-продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.