Школьники Домодедово представили более 80 проектов на конференции «Открытие»

В образовательном комплексе «Вертикаль» в Домодедово 30 января прошла первая научно-практическая конференция «Открытие», на которой более 80 школьников в возрасте от 6 до 16 лет представили свои исследовательские работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило юных исследователей и стало важным этапом в развитии проектной деятельности школьников. В конференции приняли участие почетные гости из Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева. Представители вуза поддержали инициативу образовательного комплекса, пообщались с участниками и вручили подарки школе и каждому автору проекта.

Директор образовательного комплекса «Вертикаль» Марина Чабан отметила, что конференция стала отправной точкой для формирования научной среды в учреждении и мотивирующим событием для детей, родителей и педагогов.

Работы участников охватили широкий спектр тем: от естественных наук и экологии до психологии, технологий и гуманитарных дисциплин. Младшие школьники представляли исследования, основанные на личном опыте, а старшеклассники поднимали сложные социальные и психологические вопросы.

Заместитель начальника отдела общего образования управления образования администрации Домодедово Елена Бабенко подчеркнула, что такие конференции развивают у детей навыки анализа, публичных выступлений и самостоятельной работы, и выразила готовность поддерживать их проведение в будущем.

Все участники получили памятные подарки и слова поддержки от экспертов. Организаторы отметили высокий уровень подготовки проектов и заинтересованность школьников в исследовательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.