Школьники Долгопрудного участвуют в исследованиях в рамках МГУ школы юного почвоведа

Команда учащихся Долгопрудненской гимназии (базовая школа РАН) под руководством учителя химии Анны Александровны Бойковой с октября принимают активное участие в очно-дистанционной программе МГУ «Школа юного почвоведа-эколога». Ребята регулярно посещают Факультет почвоведения для прохождения практикумов, фестивали и мастер классы вуза, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В декабре юные почвоведы перешли к практической индивидуальной работе с учеными МГУ. К каждому участнику программы прикреплен научный руководитель с помощниками в лице аспирантов и студентов вуза, которые помогают в проработке практических этапов индивидуальных проектов гимназистов.

Так, 6 декабря гимназия принимала у себя в гостях Дмитрия Монахова старшего преподавателя Кафедры радиоэкологии и экотоксикологии, кандидата биологических наук, автора 154 научных статей и 8 книг. Дмитрий Валентинович вместе с ученицей 9 класса Марией Ветровой провели ряд исследований в стенах гимназии, которые помогут в проработке проекта «Оценка радоноопасности жилых и общественных зданий».

В учебном заведении выразили уверенность, что Мария и другие участники программы вскоре выступят на научных конференциях в гимнази и в МГУ с своими проектами.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.