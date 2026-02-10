Школьники Балашихи прошли мастер-класс на телеканале «360»

Участники Балашихинской школьной лиги направления «Медиа» посетили студию телеканала «360» в Балашихе, где для них провели экскурсию и мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию для школьников провела руководитель филиала телеканала «360» в Балашихе Регина Федина. Участники познакомились с работой студии, узнали о принципах составления вопросов для интервью и приняли участие в мастер-классе по работе с видеокамерами, включая настройку фокуса.

Школьникам предложили выполнить практическое задание: они разбились на пары, где один выступал в роли интервьюера, а другой — интервьюируемого. Ребята подготовили вопросы о Балашихинской школьной лиге и попробовали себя в роли ведущих и гостей.

Регина Федина отметила, что мероприятие позволило школьникам погрузиться в мир телевидения и журналистики, а также освоить основы интервью и техники ведения диалога.

Проект БШЛ-Медиа помогает школьникам развивать навыки создания новостных материалов, съемки видеороликов и ведения блогов. Балашиха стала пилотной площадкой школьной лиги в 2023 году, а сейчас Единая школьная лига объединяет более 13 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.